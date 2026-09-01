Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 20:00:00

fin : 2026-09-22 22:00:00

Date(s) :

2026-09-21 2026-09-22

Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky – 2h – Autriche, France

Le Caire, 1967. Ahmed, pianiste obstiné dans une famille qui ne jure que par le football, reçoit une lettre en provenance d’Autriche : Elizabeth a répondu à son annonce pour devenir sa correspondante. De la guerre des Six Jours à l’ère Sadate, leur destin va s’écrire en même temps que celui de l’Egypte.

« Sans jamais semer la confusion, « Notre histoire – Chroniques du Caire » relève le pari d’être à la fois une fresque familiale, l’histoire d’un couple, le destin d’un homme et une subtile analyse politique d’une Egypte, prise au piège des tensions géopolitiques de son époque et gouvernée par des dirigeants charismatiques aux ego démesurés qui n’ont laissé que la carte de la résilience à leurs compatriotes. » – FranceInfo Culture .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com

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English : Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky

L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky Clamecy a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Clamecy Haut Nivernais