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Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky Cinéma Casino Clamecy

lundi 21 septembre 2026 · Cinéma Casino · Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cinéma Casino
Adresse
41 Route de Pressures
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
6 6 6 Tarif réduit Tarif réduit

Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 20:00:00
fin : 2026-09-22 22:00:00

Date(s) :
2026-09-21 2026-09-22

Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky – 2h – Autriche, France
Le Caire, 1967. Ahmed, pianiste obstiné dans une famille qui ne jure que par le football, reçoit une lettre en provenance d’Autriche : Elizabeth a répondu à son annonce pour devenir sa correspondante. De la guerre des Six Jours à l’ère Sadate, leur destin va s’écrire en même temps que celui de l’Egypte.
« Sans jamais semer la confusion, « Notre histoire – Chroniques du Caire » relève le pari d’être à la fois une fresque familiale, l’histoire d’un couple, le destin d’un homme et une subtile analyse politique d’une Egypte, prise au piège des tensions géopolitiques de son époque et gouvernée par des dirigeants charismatiques aux ego démesurés qui n’ont laissé que la carte de la résilience à leurs compatriotes. » – FranceInfo Culture   .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   associationallumeursdestoiles@gmail.com

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English : Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky

L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky Clamecy a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Clamecy Haut Nivernais

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