Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky Cinéma Casino Clamecy
lundi 21 septembre 2026 · Cinéma Casino · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 20:00:00
fin : 2026-09-22 22:00:00
Date(s) :
2026-09-21 2026-09-22
Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky – 2h – Autriche, France
Le Caire, 1967. Ahmed, pianiste obstiné dans une famille qui ne jure que par le football, reçoit une lettre en provenance d’Autriche : Elizabeth a répondu à son annonce pour devenir sa correspondante. De la guerre des Six Jours à l’ère Sadate, leur destin va s’écrire en même temps que celui de l’Egypte.
« Sans jamais semer la confusion, « Notre histoire – Chroniques du Caire » relève le pari d’être à la fois une fresque familiale, l’histoire d’un couple, le destin d’un homme et une subtile analyse politique d’une Egypte, prise au piège des tensions géopolitiques de son époque et gouvernée par des dirigeants charismatiques aux ego démesurés qui n’ont laissé que la carte de la résilience à leurs compatriotes. » – FranceInfo Culture .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com
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English : Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky
L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent : « Notre histoire – Chroniques du Caire » – Comédie, drame de Abu Bakr Shawky Clamecy a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Clamecy Haut Nivernais
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