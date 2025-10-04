Les Allumoirs à Neuville-en-Ferrain Rue des Tilleuls, Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain

Début : 2025-10-04T19:30 – 2025-10-04T22:00

Avec votre lampion et déguisé(e), marchez dans les rues et profitez de la musique, des couleurs et de l’ambiance festive.

Un moment magique à vivre avec ta famille, dans le cadre de la 7ème édition de lille3000 !

Samedi 4 octobre – 19h30, rendez-vous rue des Tilleuls dès 19h

Venez participer le samedi 4 octobre au défilé des Allumoirs sur le thème de la « Fiesta » ! lille3000 fiesta

Ville de Neuville-en-Ferrain