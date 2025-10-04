Les Allumoirs en mode Karnavalo : Roncq prend des couleurs Rue de lille Roncq Roncq

Les Allumoirs en mode Karnavalo : Roncq prend des couleurs Samedi 4 octobre, 19h00 Rue de lille Roncq

Début : 2025-10-04T19:00 – 2025-10-04T22:00

Fin : 2025-10-04T19:00 – 2025-10-04T22:00

Cette année, en partenariat avec lille3000, la magie opérera sous le signe du Karnavalo, promettant un défilé haut en couleurs et en bonne humeur, pour les petits comme pour les grands Roncquois.

Comme chaque premier samedi d’octobre, la fête des Allumoirs animera le coeur de la Ville. Cet événement incontournable, né dans le Nord ouvrier du XIXe siècle, célèbre la fin des longues journées estivales et l’arrivée de l’automne. À l’époque, les enfants défilaient fièrement avec des lanternes creusées dans des betteraves, une coutume qui a traversé les générations.

Pour l’édition 2025, la fête se pare des couleurs du Karnavalo grâce à un partenariat avec lille3000. Costumes et masques flamboyants, préparés en amont dans les écoles de la Ville, envahiront la rue de Lille, transformant la Ville en une scène festive et joyeuse.

Maxime Dufour