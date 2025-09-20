Les Allumoirs Restaurant scolaire Toufflers Toufflers

Les Allumoirs Samedi 20 septembre, 19h00 Restaurant scolaire Toufflers

Départ du restaurant scolaire à 19h pour un cortège emmené par les musiciens de Atabak et les échassiers lumineux Coloris Kampyris de La Boussole.

Distribution de bonbons pendant le défilé et feu d’artifice à l’arrivée.

Restaurant scolaire Toufflers Rue des Champs Toufflers Toufflers 59390 Nord Hauts-de-France

Venez participer au cortège des Allumoirs à Toufflers, qui se terminera par un feu d’artifice ! lille3000 fiesta

Colorys Lampyris, La Boussole