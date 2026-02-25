Les Alpes mancelles au fil de l’eau Moulins-le-Carbonnel

Les Alpes mancelles au fil de l’eau

Base de loisirs du pont Moulins-le-Carbonnel Sarthe

Partez en canoë sur la Sarthe, accompagné d’un agent du Parc, découvrir la richesse des Alpes mancelles façonnée par la rivière. Durant cette excursion, vous apprendrez à identifier reconnaitre quelques espèces et découvrirez leur écologie liée à la rivière et ses abords

Partez à l’aventure lors d’une sortie en canoë sur la Sarthe, à la découverte des libellules et de leur habitat naturel. Accompagné d’un guide du CPIE, vous pagayerez à travers des paysages des Alpes Mancelles depuis la base de loisir du Pont à Moulins, tout en observant la richesse d’insectes qui vivent dans la rivière. Parmi eux, les libellules, avec leurs couleurs éclatantes se révèlent sous un nouveau jour lorsqu’on prend le temps de les observer de près. Durant cette excursion, vous apprendrez à identifier différentes espèces et comprendre leur rôle dans l’écosystème aquatique. Cette sortie en canoë, rendu possible par la dynamique d’Atlas de la biodiversité communale Haute Sarthe Alpes Mancelle, vous permettra de combiner sport et découverte. Une expérience unique pour les amoureux de nature à partager en famille ou entre amis ! .

Base de loisirs du pont Moulins-le-Carbonnel 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33 espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr

Take a canoe trip on the Sarthe, accompanied by a Park agent, to discover the richness of the Alpes mancelles, shaped by the river. During this excursion, you’ll learn to identify a few species and discover their ecology in relation to the river and its banks

