Les alphalympiades Médiathèque L'Alpha Angoulême 9 juillet 2025

Charente

Les alphalympiades Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Vous aimez les défis ? Venez affronter en famille les épreuves concoctées par les bibliothécaires. Au programme des épreuves sportives, des quiz…Le tout pour passer un bon moment de détente. Et rappelez-vous, le plus important c’est de participer.

English :

Do you like a challenge? Come and take on the family challenges concocted by our librarians. On the program: sporting events, quizzes, etc. All in all, it’s a great way to have a good time. And remember, the most important thing is to take part.

German :

Lieben Sie Herausforderungen? Stellen Sie sich mit Ihrer Familie den von den Bibliothekaren ausgearbeiteten Herausforderungen. Auf dem Programm stehen Sportwettkämpfe, Quizfragen und vieles mehr, um eine gute Zeit zu verbringen. Und denken Sie daran, das Wichtigste ist, dass Sie mitmachen.

Italiano :

Vi piacciono le sfide? Venite a raccogliere le sfide per le famiglie ideate dai bibliotecari. In programma: eventi sportivi, quiz, ecc… Tutto sommato, è un ottimo modo per divertirsi. E ricordate: la cosa più importante è partecipare.

Espanol :

¿Te gustan los retos? Ven y participa en los retos familiares ideados por los bibliotecarios. En el programa: pruebas deportivas, concursos, etc. En definitiva, una buena forma de pasarlo bien. Y recuerde, lo más importante es participar.

