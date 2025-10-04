Les Alpilles par nature Balade nature Aureille

Les Alpilles par nature Balade nature

Samedi 4 octobre 2025 de 14h à 16h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Aureille Bouches-du-Rhône

Les Alpilles par nature participez à une Balade nature, à Aureille, le samedi 4 octobre de 14h à 16h30 !

Avec l’association Chemin Faisan



Cette balade en plein cœur du massif des Alpilles monte jusqu’au pied des Opies et offre un panorama exceptionnel qui souligne la diversité des milieux dans le paysage. .

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

The Alpilles by nature: take part in a nature walk in Aureille on Saturday 4 October from 2pm to 4.30pm!

German :

Die Alpillen von Natur aus: Nehmen Sie am Samstag, den 4. Oktober, von 14 bis 16:30 Uhr an einer Naturwanderung in Aureille teil!

Italiano :

Les Alpilles par nature: partecipate ad un’escursione naturalistica ad Aureille sabato 4 ottobre dalle 14.00 alle 16.30!

Espanol :

Les Alpilles par nature: ¡participe en un paseo por la naturaleza en Aureille el sábado 4 de octubre de 14:00 a 16:30!

L’événement Les Alpilles par nature Balade nature Aureille a été mis à jour le 2025-09-20 par Parc Naturel Régional des Alpilles