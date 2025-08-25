« Les alpinistes et les étoiles » Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc

« Les alpinistes et les étoiles » Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc lundi 25 août 2025.

Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Lundi 2025-08-25 20:00:00

fin : 2025-08-25 21:30:00

Les alpinistes observent forcément le ciel, de leurs bivouacs étoilés à leurs départs dans la nuit. Comprennent-ils vraiment ce qu’ils regardent ?

Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 30 30 evenements@ensm.sports.gouv.fr

English :

Mountaineers are bound to observe the sky, from their starlit bivouacs to their night-time departures. But do they really understand what they’re looking at?

German :

Bergsteiger beobachten zwangsläufig den Himmel, von ihren sternenklaren Biwaks bis zu ihren Aufbrüchen in der Nacht. Verstehen sie wirklich, was sie da beobachten?

Italiano :

Gli alpinisti sono tenuti a osservare il cielo, dai loro bivacchi stellati alle loro partenze notturne. Ma capiscono davvero cosa stanno guardando?

Espanol :

Los montañeros están obligados a observar el cielo, desde sus vivacs iluminados por las estrellas hasta sus salidas nocturnas. Pero, ¿comprenden realmente lo que miran?

