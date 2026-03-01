Les Am’acteurs du GTR présentent Les Bonobos Salle municipale Jean Gabin Royan

Les Am’acteurs du GTR présentent Les Bonobos

Salle municipale Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La troupe des Am’acteurs du GTR présente le spectacle Les Bonobos , au profit du Refuge Les Amis des Bêtes .

.

Salle municipale Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 89 84 05 lesamisdesbetesroyan@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Am’acteurs du GTR troupe presents the show Les Bonobos , in aid of the Refuge Les Amis des Bêtes .

L’événement Les Am’acteurs du GTR présentent Les Bonobos Royan a été mis à jour le 2026-03-05 par Royan Atlantique