Les Am’acteurs du GTR présentent Les Bonobos Salle municipale Jean Gabin Royan

Les Am’acteurs du GTR présentent Les Bonobos Salle municipale Jean Gabin Royan samedi 28 mars 2026.

Les Am’acteurs du GTR présentent Les Bonobos

Salle municipale Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

La troupe des Am’acteurs du GTR présente le spectacle Les Bonobos , au profit du Refuge Les Amis des Bêtes .
  .

Salle municipale Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 89 84 05  lesamisdesbetesroyan@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Am’acteurs du GTR troupe presents the show Les Bonobos , in aid of the Refuge Les Amis des Bêtes .

L’événement Les Am’acteurs du GTR présentent Les Bonobos Royan a été mis à jour le 2026-03-05 par Royan Atlantique

Prochains événements à Royan