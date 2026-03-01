Les Am’acteurs du GTR présentent Les Bonobos Salle municipale Jean Gabin Royan
Salle municipale Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
La troupe des Am’acteurs du GTR présente le spectacle Les Bonobos , au profit du Refuge Les Amis des Bêtes .
Salle municipale Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 89 84 05 lesamisdesbetesroyan@orange.fr
English :
The Am’acteurs du GTR troupe presents the show Les Bonobos , in aid of the Refuge Les Amis des Bêtes .
