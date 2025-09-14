Les amants de Montmartre Compiègne

Les amants de Montmartre Compiègne dimanche 14 septembre 2025.

Les amants de Montmartre

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Auteur Georges Courteline

Genre Théâtre Musical

Plongez dans l’univers du Montmartre des années 1900 !

1910 Montmartre, les guinguettes, les jupons des femmes qui virevoltent au son de l’accordéon. Dans cette atmosphère joyeuse et festive, René, le p’ti gars de la butte, bougon au coeur tendre, rencontre Marguerite, la jolie môme qui ne s’en laisse pas conter.

Témoin de toutes leurs frasques, Gustave, l’ami de toujours, rythme par sa musique cette histoire d’amour pleine de rebondissements.

Grâce à ce spectacle théâtral et musical, plongez dans l’univers du Montmartre des années 1900 et découvrez une pièce drôle, poétique et chatoyante. Embarquez avec les Amants… à Montmartre ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les amants de Montmartre Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme