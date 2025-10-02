Les amants terribles ou la passion selon Cocteau et Marais ! Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Les amants terribles ou la passion selon Cocteau et Marais ! Théâtre le Funambule Montmartre Paris jeudi 2 octobre 2025.

Cocteau et Marais.

Ils sont pour beaucoup d’entre nous : l’un, un vieux Monsieur élégant, poète, dandy et académicien.

L’autre, un comédien flamboyant, faisant ses propres cascades dans le Capitaine Fracasse, Fantomas ou encore Le Bossu.

Mais ils ont été jeunes.

L’un flirtant avec la collaboration ; l’autre, courageux et résistant avant l’heure.

La pièce explore l’histoire passionnelle et tourmentée du couple mythique sur fond de Seconde Guerre mondiale. Mais leurs anges gardiens de la première heure, Edith Piaf, Coco Chanel et Mila Parély veillent sur le couple, incarnant tour à tour l’amour, l’art et le courage.

Du 2 octobre au 16 novembre

Du jeudi au samedi à 19h ou 21h selon les semaines

Le dimanche à 18h ou 20h selon les semaines

Cocteau et Marais sous l’Occupation : qui est le véritable pygmalion de l’autre ? Comment peut-on continuer à s’aimer quand on est diamétralement opposé politiquement ?

Du jeudi 02 octobre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 53 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-02T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-17T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/626/les-amants-terribles?utm_source=QUE%20FAIRE%20A%20PARIS&utm_medium=&utm_campaign= +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/