Les Amat’Coeurs La Suze-sur-Sarthe
Les Amat’Coeurs La Suze-sur-Sarthe vendredi 20 février 2026.
Les Amat’Coeurs
Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
Les Amat’Coeurs vous proposent leur spectacle Les Racines du Coeur.
Spectacle au profit des Restos du Coeur de la Sarthe .
Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire contact@lesamatcoeurs.fr
English :
Les Amat’Coeurs present their show: Les Racines du Coeur.
