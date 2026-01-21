Les Amat’Coeurs La Suze-sur-Sarthe

Les Amat’Coeurs

Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Les Amat’Coeurs vous proposent leur spectacle Les Racines du Coeur.

Spectacle au profit des Restos du Coeur de la Sarthe .

Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire contact@lesamatcoeurs.fr

English :

Les Amat’Coeurs present their show: Les Racines du Coeur.

