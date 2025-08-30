Les Amazones d’Afrique Carré Saint-Médard-en-Jalles

Les Amazones d’Afrique Mardi 3 février 2026, 20h30 Carré Gironde

de 14 à 26€

Début : 2026-02-03T20:30:00 – 2026-02-03T22:00:00

Femmes puissantes

Ensorcelantes, exubérantes et majestueuses, les Amazones font résonner la voix des femmes d’Afrique avec force depuis une décennie. Dans la lignée de leurs ancêtres, guerrières féministes avant-gardistes, elles portent les histoires de leurs sœurs dans un manifeste musical aussi vibrant que fougueux. Chanter l’indicible : Mamani Keïta, Fafa Ruffino et Alvie Bitemo, accompagnées de leurs musiciens, s’emparent des corps et des esprits pour dénoncer les violences sexistes et ancestrales et promouvoir les droits des femmes. Collectif mouvant, agrégeant les artistes comme les styles musicaux, les Amazones d’Afrique ignorent les frontières pour célébrer une sororité à leur image : rayonnante et généreuse.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

