LES AMAZONES D’AFRIQUE – La Merise Trappes

LES AMAZONES D’AFRIQUE Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : LES AMAZONES D’AFRIQUELes racines de ce “super-groupe” féminin panafricain remontent à 2014, quand trois stars de la musique et activistes du changement social maliennes – Mamani Keita, Oumou Sangaré et Mariam Doumbia – s’associent pour former un collectif dont le nom rend hommage aux générations de guerrières courageuses et fières. Alors que leur cause — faire campagne pour l’égalité des sexes et éradiquer les violences ancestrales — est déjà forte en soi, leur expression créative et musicale est toute aussi puissante. Après deux albums à succès, le groupe a travaillé avec le célèbre producteur pop Jacknife Lee (U2, Taylor Swift, Modest Mouse) pour présenter un son totalement nouveau sur leur troisième album Musow Danse, qui s’inspire du hip-hop, de la trap et de la musique électronique.Un nouveau son pour un message de l’Afrique au monde.

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78