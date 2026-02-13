LES AMAZONES D’AFRIQUE, La Merise, Trappes

LES AMAZONES D’AFRIQUE Samedi 21 mars, 20h30 La Merise Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T22:00:00+01:00

Les racines de ce “super-groupe” féminin panafricain remontent à 2014, quand trois stars de la musique et activistes du changement social maliennes – Mamani Keita, Oumou Sangaré et Mariam Doumbia – s’associent pour former un collectif dont le nom rend hommage aux générations de guerrières courageuses et fières. Alors que leur cause — faire campagne pour l’égalité des sexes et éradiquer les violences ancestrales — est déjà forte en soi, leur expression créative et musicale est toute aussi puissante.

Après deux albums à succès, le groupe a travaillé avec le célèbre producteur pop Jacknife Lee (U2, Taylor Swift, Modest Mouse) pour présenter un son totalement nouveau sur leur troisième album Musow Danse, qui s’inspire du hip-hop, de la trap et de la musique électronique.

Un nouveau son pour un message de l’Afrique au monde.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise

