Les Ambassadeurs du Patrimoine Domaine de Candé Monts

Les Ambassadeurs du Patrimoine Domaine de Candé Monts samedi 20 septembre 2025.

Les Ambassadeurs du Patrimoine 20 et 21 septembre Domaine de Candé Indre-et-Loire

Exposition des artisans d’Art gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les ambassadeurs du patrimoine est un groupement d’artisans d’Art comprenant des Maîtres Artisans d’Art, EPV démontrant leurs différents métiers. Partez à la rencontre de Tapissier d’Ameublement, Doreur Ornemaniste, Restauratrice de tableaux, Tourneur sur bois, Relieur Doreur, Peintre en lettres et Ébéniste le temps d’un week-end dans le magnifique Domaine du Château de Candé.

Domaine de Candé Route du Ripault 37260 Monts Monts 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 34 03 70 http://www.domainecande.fr Occupé depuis le Moyen Âge, le site a connu de nombreux propriétaires jusqu’au XXe siècle. Trois d’entre eux ont joué un rôle fondamental, faisant preuve d’une modernité sans faille : François Briçonnet, Maître de la Chambre aux Deniers du Roi Louis XII ; Santiago Drake del Castillo, notable anglo-cubain ; Charles et Fern Bedaux, milliardaires franco-américains.

Le Domaine de Candé connaît son apogée médiatique en 1937 quand le Duc de Windsor y célèbre son mariage avec l’américaine Wallis Simpson. A 20 mn au sud de Tours, RD 910

Les ambassadeurs du patrimoine est un groupement d’artisans d’Art comprenant des Maîtres Artisans d’Art, EPV démontrant leurs différents métiers. Partez à la rencontre de Tapissier d’Ameublement, de…

Dubois Rachel