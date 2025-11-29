Les Ambianceurs NKP Production Place de la République Limoges

Les Ambianceurs NKP Production

Place de la République Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-11-29

2025-11-29

Entendez-vous les clochettes tintinnabuler ? Le père noël serait-il déjà en approche avec ses neufs rennes ? C’est sûr les Ambianceurs connaissent chacun d’entre eux tonnerre le plus fort, Tornade, le plus rapide et tous les autres sont les plus fidèles amis du Père Noël. Mais Rudolf est leur préféré. Il est si mignon !! C’est lui qui guide l’attelage du père noël au travers du brouillard avec son nez rouge comme une lanterne. Il faut bien retrouver toute l’équipe très vite car c’est eux, les Ambianceurs, qui assistent le père noël dans son atelier pour le plaisir des plus jeunes et créent toute la féérie de noël.

Ils vous embarquent dans l’univers des fêtes avec leur brigade de lutins. Ils vous feront vibrer, vous feront danser du plus jeune au plus âgé, aux sons des musiques traditionnelles de Noël. .

+33 5 55 45 64 71 sonia.tartiere@limoges.fr

