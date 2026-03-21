Les AMCEZ, un outil complémentaire aux aires protégées pour préserver le vivant Musée de la Chasse et de la Nature Paris Jeudi 2 avril, 14h00 Sur réservation gratuite et obligatoire, en présentiel et en distanciel.

Professionnels de l’environnement, naturalistes, gestionnaires d’espaces naturels, juristes, citoyens, chercheurs… Réservez votre place gratuitement à cet événement.

**La Fondation François Sommer et le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) organisent jeudi 2 avril 2026, de 14h à 17h30, un après-midi d’ateliers dédié aux « Autres Mesures de Conservation Efficaces par Zone (AMCEZ), un outil complémentaire aux aires protégées pour préserver le vivant ».**

Professionnels de l’environnement, professionnels menant des activités économiques ou d’usages sur les territoires ruraux, naturalistes, gestionnaires d’espaces naturels, juristes, citoyens, chercheurs… Réservez votre place gratuitement à cet événement, qui se déroule au musée de la Chasse et de la Nature, à Paris ou en distanciel sur YouTube.

* [**Réservez votre place en présentiel**](https://fondationfrancoissommer.org/inscrivez-vous-en-presentiel-atelier-amcez/) (auditorium Jacqueline Sommer, nombre de places limité).

* [**Réservez votre place en distanciel**](https://fondationfrancoissommer.org/inscrivez-vous-en-distanciel-notre-atelier-les-amcez/) (lien Youtube envoyé après inscription).

En France, plus de 30% du territoire est classé en aires protégées au sens de la Stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP). Comment agir pour conserver les habitats, les écosystèmes et la biodiversité sur les 70% restants ?

L’accélération du déclin du vivant, observée et documentée par les scientifiques, oblige les acteurs de la conservation de la nature à mettre en œuvre des dispositifs complémentaires, au-delà des seules aires protégées. Venez participer à un après-midi de débats, d’échanges et de prospective, venez poser une première pierre à l’émergence d’autres mesures de conservation, les « Autres mesures de conservation Efficaces par Zone (AMCEZ) ».

### **Les AMCEZ, c’est quoi ?**

Une AMCEZ, aussi appelée « aire conservée », est une zone géographiquement délimitée — autre qu’une aire protégée — qui est gérée de façon à obtenir, directement ou indirectement, des résultats positifs et durables pour la biodiversité. A l’international, l’AMCEZ porte le nom de « Other Effective Conservation Measures (OECM) ». Son origine remonte à la COP10 de la Convention sur la diversité biologique, tenue à Nagoya en 2010.

Sites gérés dans le cadre d’une gestion forestière ou agricole, ou pour la chasse, ressources halieutiques et ressources en eau faisant l’objet de mesures de conservation de la biodiversité sur le long terme, sections de communes, zone militaire riche en faune sauvage, espace naturel préservé pour son caractère sacré ou lié aux traditions locales… Partout dans le monde, diverses actions sont mises en œuvre pour conserver la biodiversité, et parfois indirectement.

En France, ces aires conservées sont peu connues et peu présentes dans les politiques publiques de conservation. Cet après-midi d’ateliers vise à les mettre en lumière, à nous interpeller et à répondre à certaines questions : comment identifier et reconnaître les actions, les savoir-faire favorables à la biodiversité, en dehors des aires protégées ? Quels critères d’éligibilité pour ces territoires pilotes ? Comment dresser un état des lieux ? Quel apport pour la biodiversité, quelles limites et quels avantages ? Y-a-t-il des modèles inspirants en Europe et dans le monde ?

### **Informations pratiques**

* Jeudi 2 avril 2026, 14h00-17h30.

* Auditorium Jacqueline Sommer de la Fondation François Sommer / musée de la Chasse et de la Nature / 62 rue des Archives, 75003, Paris.

### **Le programme**

* **14h00 – 14h15 : Accueil**

* **14h15 – 14h30 : Discours d’ouverture**

Alban de Loisy, directeur général de la Fondation François Sommer et Maud Lelièvre, présidente du Comité français de l’UICN.

* **14h30 – 14h40 : Les AMCEZ, c’est quoi ? Présentation du dispositif**

Laure Germain-Thomas, chargée de mission aires protégées et naturalité au Comité français de l’UICN, et Arnaud Julien, chargé de mission gestion et conservation de la faune sauvage à la Fondation François Sommer.

* **14h40 – 15h00 : Bilan et analyse des territoires pilotes étudiés en France**

Laure Germain-Thomas et Arnaud Julien.

* **15h00 – 15h30 : La parole aux territoires pour une biodiversité près de chez vous**

Xavier Depraz, président de l’association « Forêt Vivante », gérante du groupement forestier GFV 74, Fabrice Etienne, technicien petite faune, environnement et sanitaire à la Fédération départementale des chasseurs l’Ardèche et Céline Martin, propriétaire du Domaine de Châteaufer (Cher). Une rencontre-débat animée par Florence Roussel, rédactrice en chef d’Actu-Environnement.

* **15h30 – 16h15 : Tour du monde des AMCEZ : quels exemples inspirants ? Quels modèles à dupliquer ?**

Charles Doumenge, écologue des forêts tropicales et membre de la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN et Olivier Hymas, anthropologue et biologiste à l’Université de Lausanne et président du Groupe de travail de l’UICN sur les AMCEZ à l’échelle européenne. Une rencontre-débat animée par Florence Roussel, rédactrice en chef d’Actu-Environnement.

* **16h15 – 17h15 : Comment déployer efficacement les AMCEZ au niveau national ?**

Raphaël Mathevet, écologue, géographe et directeur de recherche au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) du CNRS, Fabien Boileau, directeur des aires protégées et enjeux marins à l’Office Français de la Biodiversité (OFB), Jean-François Joye, professeur de droit public à l’Université Savoie Mont-Blanc, Codirecteur de la Chaire VALCOM (Valoriser les communs fonciers) et Nadia Belaïdi, directrice de recherche au CNRS et anthropologue du droit (CNRS – MNHN – Université de Paris). Une table ronde animée par Florence Roussel, rédactrice en chef d’Actu-Environnement.

* **17h15 – 17h30 : Discours de clôture**

Gilles Kleitz, président de la Commission des Aires protégées du Comité français de l’UICN et directeur délégué adjoint à la science, chargé des sciences et de la durabilité à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

* **17h30 : Visite du Musée de la Chasse et de la Nature**

30 personnes, dans la limite des places disponibles. Contactez-nous sur : [contact@fondationfrancoissommer.org](mailto:contact@fondationfrancoissommer.org) !

### **Présentation des organisateurs**

**Le Comité français de l’UICN**

Créé en 1992, le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de l’Union internationale pour la conservation de la nature en France. Il regroupe au sein d’un partenariat original 2 ministères, 7 organismes publics, 8 collectivités locales, 64 organisations non gouvernementales (ONG) et 300 experts. Par cette composition mixte, le Comité français de l’UICN est une plateforme unique de dialogue, d’expertise et d’action sur les enjeux de la biodiversité. Le Comité français de l’UICN a pour but de contribuer à la conservation de la biodiversité et à une utilisation durable et équitable des ressources naturelles, conformément à la mission de l’UICN définie au niveau mondial. Il valorise également, par ses actions, l’expertise française au niveau international.

**La Fondation François Sommer**

La reconnexion entre l’humain et la nature est un enjeu majeur des prochaines décennies. Forte de son positionnement singulier, au carrefour des sciences du vivant, de l’art et de la gestion de territoires, forte également d’une indépendance financière, institutionnelle et intellectuelle depuis sa création en 1964, la Fondation François Sommer contribue depuis soixante ans à l’émergence de solutions concrètes en faveur de la protection de la faune sauvage et de ses habitats. Elle déploie ses activités autour de cinq axes interconnectés :

* la culture et l’art pour émouvoir, sensibiliser et interroger ;

* la gestion d’espaces naturels pour observer, expérimenter et agir ;

* la démarche scientifique pour comprendre, savoir et diffuser, par la formation et la recherche ;

* le mécénat pour soutenir, encourager et innover ;

* des conférences et publications pour dialoguer, partager et coconstruire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T17:30:00.000+02:00

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Musée de la Chasse et de la Nature 62 rue des Archives Paris Quartier des Archives Paris 75003 Paris



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