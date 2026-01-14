Les aménagements végétalisés du 17ème arrondissement Rendez-vous : à l’angle de la rue Dautancourt et de l’avenue de Clichy paris
lundi 16 février 2026.
16/02/26 14H30 Les aménagements végétalisés du 17ème
arrondissement
Cette promenade débute par deux rues aux écoles végétalisées
différemment : l’une avec des bacs, l’autre avec des plantations en pleine
terre. Ces aménagements sécurisent les sorties d’écoles tout en étoffant la
trame verte parisienne. La visite nous mène, par la suite au square
Sainte-Croix, présentant l’une des plus grandes concentrations de métaséquoias
de France, puis au jardin Paul Didier occupant une partie des voies
ferroviaires désaffectées de la Petite Ceinture. En sortant nous débouchons sur
le petit jardin Ernest Goüin, issu des années 1930, très typique de son époque
avec ses édicules et ses plantations régulières, pour terminer par la discrète
et très inattendue Cité des Fleurs.
Rendez-vous : à
l’angle de la rue Dautancourt et de l’avenue de
Clichy
Végétalisation de la ville par-delà les espaces verts et adaptation au changement climatique.
Le lundi 16 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire :
début : 2026-02-16T15:30:00+01:00
fin : 2026-02-16T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-16T14:30:00+02:00_2026-02-16T16:00:00+02:00
Rendez-vous : à l’angle de la rue Dautancourt et de l’avenue de Clichy 2 de la rue Dautancourt 75017 paris
education-environnement@paris.fr
