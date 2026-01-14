Les aménagements végétalisés du 17ème arrondissement Rendez-vous : à l’angle de la rue Dautancourt et de l’avenue de Clichy paris

16/02/26 14H30 Les aménagements végétalisés du 17ème

arrondissement

Cette promenade débute par deux rues aux écoles végétalisées

différemment : l’une avec des bacs, l’autre avec des plantations en pleine

terre. Ces aménagements sécurisent les sorties d’écoles tout en étoffant la

trame verte parisienne. La visite nous mène, par la suite au square

Sainte-Croix, présentant l’une des plus grandes concentrations de métaséquoias

de France, puis au jardin Paul Didier occupant une partie des voies

ferroviaires désaffectées de la Petite Ceinture. En sortant nous débouchons sur

le petit jardin Ernest Goüin, issu des années 1930, très typique de son époque

avec ses édicules et ses plantations régulières, pour terminer par la discrète

et très inattendue Cité des Fleurs.

Rendez-vous : à

l’angle de la rue Dautancourt et de l’avenue de

Clichy

Végétalisation de la ville par-delà les espaces verts et adaptation au changement climatique.

Le lundi 16 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-16T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-16T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-16T14:30:00+02:00_2026-02-16T16:00:00+02:00

Rendez-vous : à l’angle de la rue Dautancourt et de l’avenue de Clichy 2 de la rue Dautancourt 75017 paris

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Rendez-vous : à l’angle de la rue Dautancourt et de l’avenue de Clichy et trouvez le meilleur itinéraire

