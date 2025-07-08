Les américains à Chateauwoo Châteauroux

Les américains à Chateauwoo Châteauroux mardi 19 août 2025.

Les américains à Chateauwoo

1 Place de la Gare Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-19 16:00:00

fin : 2025-08-19 17:30:00

Date(s) :

2025-08-19

De 1951 à 1967, Châteauroux accueillait une base militaire américaine. Nous vous invitons à découvrir cette période qui a profondément marqué l’histoire de la ville !

Châteauroux, c’est aussi l’American way of life ! De 1951 à 1967, Châteauroux vit au rythme des 10 000 américains installés sur l’aéroport de Châteauroux-Déols et dans la base de La Martinerie. Tout change, tout s’accélère Cadillac, cafés jazz, jeans, chewing-gum, hamburgers, etc. bouleversent le quotidien des Berrichons au lendemain de la Victoire. Revivez les temps forts de cette période au cours d’une visite guidée de l’US Museum et de deux lieux dans la ville gardant les traces du passage des Américains à Châteauroux, enfin Chateauwoo. 5 .

1 Place de la Gare Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

From 1951 to 1967, Châteauroux hosted a NATO military base. We invite you to discover this period which deeply marked the history of the city!

German :

Von 1951 bis 1967 befand sich in Châteauroux ein Militärstützpunkt der NATO. Wir laden Sie ein, mehr über diese Zeit zu erfahren, die die Geschichte der Stadt tief geprägt hat!

Italiano :

Dal 1951 al 1967, Châteauroux ha ospitato una base militare della NATO. Vi invitiamo a scoprire questo periodo che ha segnato profondamente la storia della città!

Espanol :

De 1951 a 1967, Châteauroux albergó una base militar de la OTAN. Le invitamos a descubrir este periodo que marcó profundamente la historia de la ciudad

