LES ÂMES BOSSALES À CINÉJADE Saint-Brevin-les-Pins

“Les âmes bossales”, sortie en salle le 4 février 2026, est un documentaire émouvant qui sera diffusé à Cinéjade.

Le film met en scène une nouvelle forme de résistance politique et artistique populaire dans un pays au bord du chaos depuis la prise de pouvoir des gangs.

Il sera suivi d’un échange animé par Amnesty International avec le réalisateur François Perlier.



Synopsis

Les “bossales” étaient les esclaves africains vainqueurs de la guerre d’indépendance d’Haïti.

Ce terme qualifie désormais une personne rebelle, à l’image des protagonistes du film.

Charlotte, défenseure des droits humains, Foukifoura, chroniqueur satirique, Édris, vidéaste de l’insurrection, Michou, ouvrière luttant pour survivre, Ramoncite, énigmatique prêtre vaudou.

Dans un contexte social explosif, ils incarnent l’âme de ce pays, foyer incandescent de résistance politique et spirituelle.

François Perlier

Réalisateur, Scénariste, Directeur de la photo, Assistant à la réalisation.

Après des études d’histoire de l’art puis de géographie des migrations, François Perlier se tourne vers une formation de réalisation documentaire (Creadoc).

Avec les outils du cinéma qui le passionnent, il est animé du désir de raconter sur le terrain du réel des histoires de vie puissantes, faites de résistance et d’émancipation.

Depuis 15e ans, il réalise des films documentaires dont des portraits de femmes militantes (Le souffle de Martha, La dame du pays rouge), des récits de vie de personnes en exil (La vie recommencée) et il met en scène la lutte sociale, politique et spirituelle dans la culture caribéenne (Voukoum ou Les Âmes Bossales, plusieurs fois primés et programmés dans de nombreux festivals internationaux).

Il a enseigné l’histoire et la technique du cinéma documentaire à l’Université de Poitiers de 2012 à 2014.

Il est intervenu au Master Creadoc de 2012 à 2015.

Il a également assuré la coordination du Festival Filmer le Travail durant 3 ans.

Croyant aux multiples possibilités d’expression offertes par l’audiovisuel et le cinéma, il anime régulièrement des ateliers de réalisation documentaire et d’éducation à l’image auprès de publics scolaires comme adultes.

