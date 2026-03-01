Les âmes bossales (ciné-rencontre avec le réalisateur)

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Documentaire (2026) de François Perlier sur des figures haïtiennes rebelles — militante, satiriste, vidéaste, ouvrière, prêtre vaudou — incarnant la résistance politique et spirituelle d’Haïti dans un contexte social explosif. Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur.

Documentaire de François Perlier (1h21) (2026)

Les “bossales” étaient les esclaves africains vainqueurs de la guerre d’indépendance d’Haïti. Ce terme qualifie désormais une personne rebelle, à l’image des protagonistes du film. Charlotte, défenseure des droits humains, Foukifoura, chroniqueur satirique, Édris, vidéaste de l’insurrection, Michou, ouvrière luttant pour survivre, Ramoncite, énigmatique prêtre vaudou. Dans un contexte social explosif, ils incarnent l’âme de ce pays, foyer incandescent de résistance politique et spirituelle.

Dimanche 29 mars 17h30

Ciné-discussion avec le réalisateur et l’association castelrenardaise HERCULE HAITI.

(dans le cadre de la thématique culturelle 2026 de la 3CBO (fraternité et sororité) 4 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Documentary (2026) by François Perlier on rebellious Haitian figures activist, satirist, videographer, worker, voodoo priest embodying Haiti?s political and spiritual resistance in an explosive social context. Screening followed by discussion with the director.

L’événement Les âmes bossales (ciné-rencontre avec le réalisateur) Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-21 par OT 3CBO