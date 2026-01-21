Les Âmes bossales de François Perlier (+ réalisateur) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€

« Bossales » désignait les esclaves africains dans la guerre d’indépendance d’Haïti. De péjoratif il est maintenant revendiqué par tous ceux qui se dressent contre une société inégalitaire, corrompue, dans la lignée du colonialisme. Tourné entre 2015 et 2021 jusqu’à ce que la situation politique devienne trop dangereuse. Si le film documente à grands traits, dans des plans d’ensemble, le climat politique éruptif, il est surtout le portrait sensible d’une culture. Par de nombreux et longs gros plans sur des visages de quelques personnages choisis, il ose la poésie, la satire, le mysticisme, exaltant la créativité théâtrale ou musicale. Une construction narrative en spirale qui propose une sorte de tourbillon à l’image des aspirations d’un peuple rebelle.> séance suivie d’un échange avec François Perlier, réalisateurÀ l’occasion du mois « Haïti : les chaînes de la liberté » organisé par le Réseau Géopo 44. Renseignements : https://linktr.ee/lereseaugeopo44Et en partenariat avec Mémoire d’Outre Mer et l’Association Nantaise de Solidarité pour les Enfants d’Haïti.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.lecinematographe.com



Afficher la carte du lieu Cinématographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

