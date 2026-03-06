Les âmes bossales Rencontre avec le réalisateur François Perlier Melle

Les âmes bossales Rencontre avec le réalisateur François Perlier Melle mardi 10 mars 2026.

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Début : 2026-03-10
2026-03-10

Soirée ciné-rencontre :
Le film Les âmes bossales sera suivi d’une rencontre avec son réalisateur François Perlier   .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83  lemelies.melle@orange.fr

