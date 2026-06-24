Montagut

Les âmes pirates, 2ème édition

Aire de pique nique du Luy Montagut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 21:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Toute la journée jeux en bois pour petits et grands, stand de lancer (hachettes et couteaux), tombola. Crêpes, barbe à papa et buvette saur place. 14h a: chasse au trésor La légende des pirates du Luy . 14h30 maquillage enfant. 16h30 Monique Lucion (violoniste) présente San doute et le Dieu de l’Océan , représentation théâtrale et musicale où les acteurs sont le public. .

Aire de pique nique du Luy Montagut 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine tapajoue@gmail.com

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English : Les âmes pirates, 2ème édition

L’événement Les âmes pirates, 2ème édition Montagut a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran