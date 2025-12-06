Les Améthystes TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 18:00 – 19:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

« Les Améthystes » est un poème épique créé pour être récité en live à l’aide d’une bande son originale, spécialement composée pour ce projet transmédia à l’univers onirique.Ce spectacle va se dévoiler pour la toute première fois devant un public, celui du TNT.Textes, illustrations, vidéos, musiques par Yann Blouin. Musiques par Matthieu Denis.Mixage par Sylvain Boulder.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com