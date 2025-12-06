Les Améthystes TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Les Améthystes Samedi 6 décembre, 18h00 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

gratuit

Début : 2025-12-06T18:00:00 – 2025-12-06T19:00:00

Fin : 2025-12-06T18:00:00 – 2025-12-06T19:00:00

« Les Améthystes » est un poème épique créé pour être récité en live à l’aide d’une bande son originale, spécialement composée pour ce projet transmédia à l’univers onirique.

Ce spectacle va se dévoiler pour la toute première fois devant un public, celui du TNT.

Textes, illustrations, vidéos, musiques par Yann Blouin. Musiques par Matthieu Denis.Mixage par Sylvain Boulder.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une œuvre équipe et poétique, pensée pour être vécue en live avec une bande son originale à l’univers onirique. poésie musique