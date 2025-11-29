Les amis de Chaspi fêtent Noël Chaspinhac
Salle municipale des Granges Chaspinhac Haute-Loire
Marché de Noël à Chaspinhac artisans, animations et dédicaces BD. Rendez-vous les 29 et 30 novembre à la salle des Granges pour un week-end festif et convivial. Entrée libre !
Salle municipale des Granges Chaspinhac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 56 44
English :
Christmas market in Chaspinhac: artisans, entertainment and comic book signings. See you on November 29 and 30 at the Salle des Granges for a festive and convivial weekend. Free admission!
German :
Weihnachtsmarkt in Chaspinhac: Handwerker, Animationen und Comic-Autogrammstunden. Treffen Sie sich am 29. und 30. November in der Salle des Granges zu einem festlichen und geselligen Wochenende. Eintritt frei!
Italiano :
Mercatino di Natale a Chaspinhac: artigiani, intrattenimento e firme di fumetti. Unitevi a noi il 29 e 30 novembre presso la Salle des Granges per un weekend di festa e divertimento. Ingresso libero!
Espanol :
Mercado de Navidad en Chaspinhac: artesanos, espectáculos y firmas de cómics. Únase a nosotros los días 29 y 30 de noviembre en la Salle des Granges para disfrutar de un fin de semana de fiesta y diversión. Entrada gratuita
