Les Amis de Claudio, ensemble vocal franco-allemand reviennent à Auxerre et se produiront Dimanche 8 juin à 18h, à l’église de Sainte-Eusèbe. La direction artistique est assurée par Wolfgang Erber. Ils seront accompagnés par la Junge Philharmonie Schwaben.

Au programme: Au programme: Liszt (Légende de Sainte Elisabeth), Gabrielli (Magnificat et Gloria) , Mozart (Davide Penitente), Mendelssohn, et Franck. .

Eglise Sainte-Eusèbe

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 79 95 30

