Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais présente: c’est pas loin c’est à Lion Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer

Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais présente: c’est pas loin c’est à Lion

Galerie Le Trianon 1 rue General Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 10:30:00

fin : 2025-12-24 18:30:00

Date(s) :

2025-12-12

Un collectif de six créatrices une artiste poétique, une créatrice d’accessoires, une céramiste, une plumassière, une peintre et une maîtresse verrière.

Nathalie Watine artiste poétique

Jocelyne Lanchon créatrice d’accessoires en couture

Myriam Pieplu céramiste

Anne Kalonji plumassière

Dominique Choumiloff peintre

Jeanne Ducange maîtresse verrière (vitrail) .

Galerie Le Trianon 1 rue General Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com

English : Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais présente: c’est pas loin c’est à Lion

A collective of six creators: a poetic artist, an accessory designer, a ceramist, a feather worker, a painter and a master glass artist.

L’événement Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais présente: c’est pas loin c’est à Lion Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Caen la Mer