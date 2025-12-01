Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais présente: c’est pas loin c’est à Lion Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer
Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais présente: c’est pas loin c’est à Lion Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer vendredi 12 décembre 2025.
Galerie Le Trianon 1 rue General Gallieni Lion-sur-Mer Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 10:30:00
fin : 2025-12-24 18:30:00
2025-12-12
Un collectif de six créatrices une artiste poétique, une créatrice d’accessoires, une céramiste, une plumassière, une peintre et une maîtresse verrière.
Nathalie Watine artiste poétique
Jocelyne Lanchon créatrice d’accessoires en couture
Myriam Pieplu céramiste
Anne Kalonji plumassière
Dominique Choumiloff peintre
Jeanne Ducange maîtresse verrière (vitrail) .
Galerie Le Trianon 1 rue General Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com
English : Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais présente: c’est pas loin c’est à Lion
A collective of six creators: a poetic artist, an accessory designer, a ceramist, a feather worker, a painter and a master glass artist.
L’événement Les Amis de la Galerie de Lion Art et d’Essais présente: c’est pas loin c’est à Lion Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Caen la Mer