Les Amis de la Léonardsau et du Cercle St Léonard AG et Conférence Obernai

Les Amis de la Léonardsau et du Cercle St Léonard AG et Conférence Obernai jeudi 2 octobre 2025.

Les Amis de la Léonardsau et du Cercle St Léonard AG et Conférence

rue du Gal Gouraud Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

AG puis conférence de l’éditeur, auteur et critique littéraire Vincent Wackenheim qui a pour thématique le dessinateur de haut vol mais mal connu en Alsace, « Joseph Kaspar Sattler, un esprit agité ».

Les Amis de la Léonardsau et du Cercle de Saint-Léonard se réunissent à 19h en assemblée générale et vous invitent ensuite à 20h, à la conférence de Vincent Wackenheim ‘Joseph Kaspar Sattler, un esprit agité’.

Dessinateur de haut vol, Joseph Kaspar Kasttler, venu enseigner en 1891 à la toute récente École des Arts décoratifs, est considéré comme un précurseur du Jugendstyl. Fantasque et souvent mal connu en Alsace, il participe à la création et la vie du Cercle de Saint-Léonard, y produisant ces oeuvres majeures que sont « Les images de la guerre des paysans (1893) », la « Danse macabre moderne (1894) » et « Les Anabaptistes (1895) ».

Vincent Wackenheim est éditeur, critique littéraire et auteur, notamment d’un ouvrage intitulé « Joseph Kaspar Sattler ou la tentation de l’os ».

Entrée libre. .

rue du Gal Gouraud Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@cerclesaintleonard.com

English :

AGM followed by a talk by publisher, author and literary critic Vincent Wackenheim on the theme of « Joseph Kaspar Sattler, un esprit agité », a high-flying but little-known cartoonist from Alsace.

German :

GA und anschließend Vortrag des Verlegers, Autors und Literaturkritikers Vincent Wackenheim zum Thema des hochkarätigen, aber im Elsass wenig bekannten Zeichners « Joseph Kaspar Sattler, un esprit agité ».

Italiano :

AGM, seguita da un intervento dell’editore, scrittore e critico letterario Vincent Wackenheim sul tema « Joseph Kaspar Sattler, un esprit agité », fumettista alsaziano di grande spessore ma poco conosciuto.

Espanol :

Asamblea General Anual, seguida de una conferencia del editor, escritor y crítico literario Vincent Wackenheim sobre el tema « Joseph Kaspar Sattler, un esprit agité », un dibujante alsaciano de altos vuelos pero poco conocido.

L’événement Les Amis de la Léonardsau et du Cercle St Léonard AG et Conférence Obernai a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme d’Obernai