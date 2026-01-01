Les Amis de la Résidence Spectacle La Rigourden Résidence La Sagesse Saint-Briac-sur-Mer
Résidence La Sagesse 1, rue de la Sagesse Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-23 15:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Les Amis de la Résidence vous présentent le groupe La Rigourden, spécialisé dans les danses traditionnelles médiévales.
Inscription auprès du CCAS. .
Résidence La Sagesse 1, rue de la Sagesse Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 42
