Les Amis de la Résidence Spectacle La Rigourden Résidence La Sagesse Saint-Briac-sur-Mer

Les Amis de la Résidence Spectacle La Rigourden

Résidence La Sagesse 1, rue de la Sagesse Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-23 15:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Les Amis de la Résidence vous présentent le groupe La Rigourden, spécialisé dans les danses traditionnelles médiévales.

Inscription auprès du CCAS. .

Résidence La Sagesse 1, rue de la Sagesse Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 42

