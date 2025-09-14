Les amis de la Sauvin Place de la Mare Étais-la-Sauvin
Les amis de la Sauvin Place de la Mare Étais-la-Sauvin dimanche 14 septembre 2025.
Les amis de la Sauvin
Place de la Mare Lieu-dit La Sauvin Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 07:30:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Vide-greniers emplacement exposant gratuit, randonnée pédestre, danse country, pêche à la ligne, boudin, restauration et buvette. .
Place de la Mare Lieu-dit La Sauvin Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 04 22 34 mairie.etais@wanadoo.fr
English : Les amis de la Sauvin
German : Les amis de la Sauvin
Italiano :
Espanol :
L’événement Les amis de la Sauvin Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2025-08-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !