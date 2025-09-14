Les amis de la Sauvin Place de la Mare Étais-la-Sauvin

Les amis de la Sauvin Place de la Mare Étais-la-Sauvin dimanche 14 septembre 2025.

Vide-greniers emplacement exposant gratuit, randonnée pédestre, danse country, pêche à la ligne, boudin, restauration et buvette. .

Place de la Mare Lieu-dit La Sauvin Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 04 22 34 mairie.etais@wanadoo.fr

