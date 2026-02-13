Les amis de L’indigo, les amis de l’indigo, Grand-Bourg

Les amis de L’indigo 5 – 7 juin les amis de l’indigo Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Les amis de l’indigo réhabilitent les méthodes traditionnelles et naturelles de teinture de tissus à partir de la feuille de l’indigotier. Pierre est un passionné d’indigo depuis toujours, il vous contera l’histoire de cette plante et la subtilité de cette dernière qui permet des teintures des plus étonnantes.

les amis de l’indigo Grand- Bourg Murat 97112 Grand-Bourg 97112 Guadeloupe Guadeloupe +590 690471025 [{« type »: « phone », « value »: « +590 690471025 »}] Les amis de l’indigo est un lieu emblématique ou vous pourrez voyager dans le bleu de cette belle plante

Les amis de l’indigo, jardin de bord de mer, où l’on réhabilite les méthodes traditionnelles et naturelles de teinture de tissus.

©DAC971