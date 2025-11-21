Les Amis de Sainte Victoire célèbrent les 70 ANS d’une fabuleuse histoire humaine Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Les Amis de Sainte Victoire célèbrent les 70 ANS d’une fabuleuse histoire humaine

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 18h. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les Amis de Sainte Victoire fêtent les 70 ans de la création de leur association au service de la restauration du Prieuré de Sainte Victoire. Une fabuleuse histoire humaine avec évocation de la création du prieuré et de sa reconstruction.

Rétrospectives des travaux effectués depuis 70 ans.



La première partie de cette soirée, rappelle l’histoire de la construction du Prieuré par Jean Aubert, prêtre à la Cathédrale Saint Sauveur, et Honoré Lambert honorable bourgeois aixois.

Le second temps évoque le souvenir des fondateurs, raconte la création de l’association et les différents travaux effectués pour sa restauration. .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Friends of Sainte Victoire celebrate 70 years since the creation of their association dedicated to the restoration of the Prieuré de Sainte Victoire. A fabulous human story with an evocation of the priory’s creation and reconstruction.

German :

Die Amis de Sainte Victoire feiern den 70. Jahrestag der Gründung ihres Vereins im Dienste der Restaurierung des Priorats von Sainte Victoire. Eine fabelhafte menschliche Geschichte mit Erinnerung an die Entstehung des Priorats und seinen Wiederaufbau.

Italiano :

Gli Amici di Sainte Victoire celebrano il 70° anniversario della creazione della loro associazione dedicata al restauro del Priorato di Sainte Victoire. Una favolosa storia umana con un’evocazione della creazione del priorato e della sua ricostruzione.

Espanol :

Los Amigos de Sainte Victoire celebran el 70 aniversario de la creación de su asociación dedicada a la restauración del Priorato de Sainte Victoire. Una fabulosa historia humana con una evocación de la creación del priorato y su reconstrucción.

