Les Amis de Yamaayigui, 3 jours de fête africaine Gymnase Malakoff 4 Nantes

Les Amis de Yamaayigui, 3 jours de fête africaine 17 – 19 octobre Gymnase Malakoff 4 Loire-Atlantique

Inscription en ligne ou sur place le jour de l’évènement

Début : 2025-10-17T19:00:00 – 2025-10-17T23:59:00

Fin : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T17:59:00

Les Amis de Yamaayigui fêtent leurs 10 ans !

Un week-end africain haut en couleurs avec des stages de danse et de percussion, des concerts, un repas convivial et une grande soirée spectacle.

Venez partager la musique, l’énergie et la culture autour d’artistes exceptionnels venus de Guinée, du Mali et du Sénégal.

Réservations

Gymnase Malakoff 4 16 Rue d'Angleterre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

3 jours de danse, percussions & fête africaine à Nantes !