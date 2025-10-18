Les Amis de Yamaayigui, 3 jours de fête africaine Gymnase Malakoff IV Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 09:30 – 23:59

Gratuit : non Inscription en ligne ou sur place le jour de l’évènement Tarifs Stages – 10 ans du Festival Yamaayigui ????l’heure : 10 € / h???? Habitants du quartier Malakoff : réduction 5 €???? Offre spéciale anniversaire???? 3 stages (6h de cours) = 50 € (au lieu de 60 €)?? Offre valable jusqu’au 20 septembre – individuelle et nominative.https://www.payasso.fr/yamaayigui/les-amis-de-yamaayigui-9 Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Les Amis de Yamaayigui fêtent leurs 10 ans ???? !Un week-end africain haut en couleurs avec des stages de danse et de percussion, des concerts, un repas convivial et une grande soirée spectacle.Venez partager la musique, l’énergie et la culture autour d’artistes exceptionnels venus de Guinée, du Mali et du Sénégal.

Gymnase Malakoff IV Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

06 88 54 14 01 https://www.payasso.fr/yamaayigui/les-amis-de-yamaayigui-9