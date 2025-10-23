Les Amis du Livre Bellefontaine Route de Xertigny Bellefontaine

Les Amis du Livre Bellefontaine

Route de Xertigny Complexe Polyvalent Bellefontaine Vosges

Par la Cie du Théâtre des mots dans le cadre de Rencontre avec… voyager autrement. Spectacle librement inspiré de l’album Okilélé de Claude Ponti. Un long voyage, émaillé de rencontres épatantes. Jeudi 23 octobre, 15h30. Tout public, à partir de 6 ans. Durée 1h. Gratuit.Tout public

By Cie du Théâtre des mots as part of Rencontre avec… voyager autrement. Freely inspired by Claude Ponti’s album Okilélé . A long journey, peppered with amazing encounters. Thursday, October 23, 3:30pm. For all ages 6 and up. Duration 1h. Free admission.

Von der Cie du Théâtre des mots im Rahmen von Rencontre avec… anders reisen. Das Stück basiert auf dem Album Okilélé von Claude Ponti. Eine lange Reise, gespickt mit verblüffenden Begegnungen. Donnerstag, 23. Oktober, 15:30 Uhr. Für alle Altersgruppen ab 6 Jahren. Dauer: 1 Stunde. Kostenlos.

A cura della Cie du Théâtre des mots nell’ambito di Rencontre avec… viaggiare in modo diverso. Ispirato all’album Okilélé di Claude Ponti. Un lungo viaggio costellato di incontri sorprendenti. Giovedì 23 ottobre, ore 15.30. Per tutte le età dai 6 anni in su. Durata: 1 ora. Ingresso libero.

Por la Cie du Théâtre des mots en el marco de Rencontre avec… viajar de otra manera. Inspirado en el álbum Okilélé de Claude Ponti. Un largo viaje salpicado de encuentros sorprendentes. Jueves 23 de octubre, 15.30 h. A partir de 6 años. Duración: 1 hora. Entrada gratuita.

