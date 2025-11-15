Les Amis du Placard – Cie Slash Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 19:00 – 20:15

Gratuit : non 13 € 13 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Comédie Ils sont complètement cons, mais ils ne sont pas méchants. Jacques et Odile, un couple de bourgeois, s’ennuient dans leur maison. Aussi, pour égayer leur quotidien, ils s’achètent un couple d’amis, Juliette et Guy. Ils les gardent dans un placard et les sortent à leur guise pour animer leurs soirées… Auteur : Gabor RassovSur scène : Catherine Hellio, Luc De Muizon, Delphine Loriou et Cyrille MauduitMise en scène : Christèle Guéry Durée : 1h15

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/