Les Amis du Théâtre du Pays de Putanges, Le Rex, Briouze

Les Amis du Théâtre du Pays de Putanges 28 février et 1 mars Le Rex Orne

Entrée Adulte: 7€ / Entrée Enfant (moins de 12ans): 3€. Pas de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T14:30:00+01:00 – 2026-03-01T17:00:00+01:00

Le Rex 16 rue Pouline, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie

Venez applaudir la troupe des Amis du Théâtre du Pays de Putanges! Deux pièces seront jouées : « Enfin tranquille ? » de Géraldine Menuet et « Dépêche toi Bibiche, on va rater l’avion » de Jérôme Dubois.