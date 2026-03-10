LES AMIS D’URDY Vide Grenier de Printemps Le Poitou Saint-Pantaléon-les-Vignes
LES AMIS D’URDY Vide Grenier de Printemps Le Poitou Saint-Pantaléon-les-Vignes samedi 11 avril 2026.
LES AMIS D’URDY Vide Grenier de Printemps
Le Poitou Château Urdy et parc Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 08:30:00
fin : 2026-04-12 18:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Food Trucks et buvette associative sur place
sanitaires et parkings gratuits
gratuit aux visiteurs
vente tickets Tombola durant tout le WE, tirage le 12 soir
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Le Poitou Château Urdy et parc Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 46 31 55
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English :
Food trucks and refreshment stands on site
free sanitary facilities and parking
free for visitors
raffle tickets on sale throughout the weekend, drawn on the 12th evening
L’événement LES AMIS D’URDY Vide Grenier de Printemps Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes