LES AMIS D’URDY Vide Grenier de Printemps Le Poitou Saint-Pantaléon-les-Vignes

LES AMIS D’URDY Vide Grenier de Printemps

Le Poitou Château Urdy et parc Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:30:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Food Trucks et buvette associative sur place

sanitaires et parkings gratuits

gratuit aux visiteurs

vente tickets Tombola durant tout le WE, tirage le 12 soir

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Le Poitou Château Urdy et parc Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 46 31 55

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English :

Food trucks and refreshment stands on site

free sanitary facilities and parking

free for visitors

raffle tickets on sale throughout the weekend, drawn on the 12th evening

L’événement LES AMIS D’URDY Vide Grenier de Printemps Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes