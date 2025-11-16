Les Amoureux du Livre Rue Francis Poulenc Aubrives

Les Amoureux du Livre

Rue Francis Poulenc Complexe polyvalent Aubrives Ardennes

Pour cette 9ème édition, le complexe polyvalent sera ouvert aux visiteurs de 10h à17h. Amateurs de lecture, de bons livres à lire ou à re-lire, ne manquez pas ce rendez-vous. Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place.

Rue Francis Poulenc Complexe polyvalent Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 6 45 15 91 54 lesamoureuxdulivre@laposte.net

English :

For this 9th edition, the multi-purpose complex will be open to visitors from 10am to 5pm. Don’t miss the chance to read or re-read good books. Free admission. Refreshments and snacks on site.

German :

Für diese 9. Ausgabe wird der Mehrzweckkomplex von 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet sein. Wenn Sie gerne lesen, gute Bücher lesen oder wieder lesen möchten, sollten Sie sich diesen Termin nicht entgehen lassen. Der Eintritt ist frei. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Per questa nona edizione, il complesso polifunzionale sarà aperto ai visitatori dalle 10.00 alle 17.00. Non perdete l’occasione di leggere o rileggere alcuni grandi libri. L’ingresso è gratuito. Rinfreschi e spuntini disponibili in loco.

Espanol :

Para esta 9ª edición, el complejo polivalente estará abierto a los visitantes de 10.00 a 17.00 horas. No se pierda la oportunidad de leer o releer grandes libros. La entrada es gratuita. Refrescos y tentempiés disponibles in situ.

