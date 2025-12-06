Les amours du poète Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 19h30. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Autour de Lieder de Clara et Robert Schumann.

A travers la musique et les échanges épistolaires de Clara et Robert Schumann, “Les Amours du Poète” nous conte leurs fiançailles tumultueuses et leur union passionnée.



Caroline Boirotpiano et Laurent Blanchar, voix. .

English :

Lieder by Clara and Robert Schumann.

German :

Rund um Lieder von Clara und Robert Schumann.

Italiano :

Lieder di Clara e Robert Schumann.

Espanol :

Lieder de Clara y Robert Schumann.

