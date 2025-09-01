LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN Moussoulens
LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN Moussoulens dimanche 25 janvier 2026.
LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN
Moussoulens Aude
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
2026-01-25
Fête départementale de la truffe et du vin du Cabardès 27ème édition.
Les Ampélofolies se déroulent, chaque année, à Moussoulens et vous invitent à un voyage entre truffe et vin.
De 10 h à 17 h
– Dégustation des vins du Cabardès
– Visite du conservatoire trufficole
– Démonstration de cavage
– Entrepains truffés
– Marché du terroir et artisans 80 exposants
– Nombreuses animations pour les enfants…
– 14h30 Ouverture du grand Marché aux truffes.
Moussoulens 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 96 63 ampelofoliesducabardes@live.fr
English :
Fête départementale de la truffe et du vin du Cabardès 27th edition.
The Ampélofolies take place every year in Moussoulens, inviting you on a journey between truffle and wine.
From 10 am to 5 pm:
– Cabardès wine tasting
– Visit to the truffle conservatory
– Cavage demonstration
– Truffle Entrepains
– Local produce and crafts market: 80 exhibitors
– Numerous activities for children…
– 2:30 pm: Opening of the truffle market.
German :
Departementales Trüffel- und Weinfest im Cabardès 27. Ausgabe.
Die Ampélofolies finden jedes Jahr in Moussoulens statt und laden Sie zu einer Reise zwischen Trüffel und Wein ein.
Von 10:00 bis 17:00 Uhr
– Verkostung der Weine des Cabardès
– Besichtigung des Trüffelkonservatoriums
– Vorführung der Cavage (Höhlenforschung)
– Getrüffeltes Entrepains
– Markt für regionale Produkte und Handwerker: 80 Aussteller
– Zahlreiche Animationen für Kinder…
– 14.30 Uhr: Eröffnung des großen Trüffelmarkts.
Italiano :
Festa dipartimentale della tartufo e del vino del Cabardès 27a edizione.
Le Ampélofolies si svolgono ogni anno a Moussoulens e invitano a un viaggio tra tartufi e vino.
Dalle 10.00 alle 17.00:
– Degustazione di vini Cabardès
– Visita alla serra dei tartufi
– Dimostrazione di ricerca del tartufo
– Panini al tartufo
– Mercato dei prodotti locali e dell’artigianato: 80 espositori
– Tante attività per i bambini…
– 14.30: Apertura del mercato del tartufo.
Espanol :
Fiesta departamental de la trufa y el vino de Cabardès 27ª edición.
Las Ampélofolies se celebran cada año en Moussoulens y le invitan a un viaje entre la trufa y el vino.
De 10.00 a 17.00 h:
– Degustación de vinos Cabardès
– Visita al conservatorio de trufas
– Demostración de excavación de trufas
– Bocadillos de trufa
– Mercado de productos locales y artesanía: 80 expositores
– Numerosas actividades para los niños…
– 14.30 h: Apertura del mercado de la trufa.
