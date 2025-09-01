LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN Moussoulens

LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN Moussoulens dimanche 25 janvier 2026.

LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN

Moussoulens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Fête départementale de la truffe et du vin du Cabardès 27ème édition.

Les Ampélofolies se déroulent, chaque année, à Moussoulens et vous invitent à un voyage entre truffe et vin.

De 10 h à 17 h

– Dégustation des vins du Cabardès

– Visite du conservatoire trufficole

– Démonstration de cavage

– Entrepains truffés

– Marché du terroir et artisans 80 exposants

– Nombreuses animations pour les enfants…

– 14h30 Ouverture du grand Marché aux truffes.

.

Moussoulens 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 96 63 ampelofoliesducabardes@live.fr

English :

Fête départementale de la truffe et du vin du Cabardès 27th edition.

The Ampélofolies take place every year in Moussoulens, inviting you on a journey between truffle and wine.

From 10 am to 5 pm:

– Cabardès wine tasting

– Visit to the truffle conservatory

– Cavage demonstration

– Truffle Entrepains

– Local produce and crafts market: 80 exhibitors

– Numerous activities for children…

– 2:30 pm: Opening of the truffle market.

German :

Departementales Trüffel- und Weinfest im Cabardès 27. Ausgabe.

Die Ampélofolies finden jedes Jahr in Moussoulens statt und laden Sie zu einer Reise zwischen Trüffel und Wein ein.

Von 10:00 bis 17:00 Uhr

– Verkostung der Weine des Cabardès

– Besichtigung des Trüffelkonservatoriums

– Vorführung der Cavage (Höhlenforschung)

– Getrüffeltes Entrepains

– Markt für regionale Produkte und Handwerker: 80 Aussteller

– Zahlreiche Animationen für Kinder…

– 14.30 Uhr: Eröffnung des großen Trüffelmarkts.

Italiano :

Festa dipartimentale della tartufo e del vino del Cabardès 27a edizione.

Le Ampélofolies si svolgono ogni anno a Moussoulens e invitano a un viaggio tra tartufi e vino.

Dalle 10.00 alle 17.00:

– Degustazione di vini Cabardès

– Visita alla serra dei tartufi

– Dimostrazione di ricerca del tartufo

– Panini al tartufo

– Mercato dei prodotti locali e dell’artigianato: 80 espositori

– Tante attività per i bambini…

– 14.30: Apertura del mercato del tartufo.

Espanol :

Fiesta departamental de la trufa y el vino de Cabardès 27ª edición.

Las Ampélofolies se celebran cada año en Moussoulens y le invitan a un viaje entre la trufa y el vino.

De 10.00 a 17.00 h:

– Degustación de vinos Cabardès

– Visita al conservatorio de trufas

– Demostración de excavación de trufas

– Bocadillos de trufa

– Mercado de productos locales y artesanía: 80 expositores

– Numerosas actividades para los niños…

– 14.30 h: Apertura del mercado de la trufa.

