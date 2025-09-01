LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN Moussoulens

LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN

LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN Moussoulens dimanche 25 janvier 2026.

LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN

Moussoulens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :
2026-01-25

Fête départementale de la truffe et du vin du Cabardès 27ème édition.

Les Ampélofolies se déroulent, chaque année, à Moussoulens et vous invitent à un voyage entre truffe et vin.
De 10 h à 17 h
– Dégustation des vins du Cabardès
– Visite du conservatoire trufficole
– Démonstration de cavage
– Entrepains truffés
– Marché du terroir et artisans 80 exposants
– Nombreuses animations pour les enfants…

– 14h30 Ouverture du grand Marché aux truffes.
  .

Moussoulens 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 96 63  ampelofoliesducabardes@live.fr

English :

Fête départementale de la truffe et du vin du Cabardès 27th edition.

The Ampélofolies take place every year in Moussoulens, inviting you on a journey between truffle and wine.
From 10 am to 5 pm:
– Cabardès wine tasting
– Visit to the truffle conservatory
– Cavage demonstration
– Truffle Entrepains
– Local produce and crafts market: 80 exhibitors
– Numerous activities for children…

– 2:30 pm: Opening of the truffle market.

German :

Departementales Trüffel- und Weinfest im Cabardès 27. Ausgabe.

Die Ampélofolies finden jedes Jahr in Moussoulens statt und laden Sie zu einer Reise zwischen Trüffel und Wein ein.
Von 10:00 bis 17:00 Uhr
– Verkostung der Weine des Cabardès
– Besichtigung des Trüffelkonservatoriums
– Vorführung der Cavage (Höhlenforschung)
– Getrüffeltes Entrepains
– Markt für regionale Produkte und Handwerker: 80 Aussteller
– Zahlreiche Animationen für Kinder…

– 14.30 Uhr: Eröffnung des großen Trüffelmarkts.

Italiano :

Festa dipartimentale della tartufo e del vino del Cabardès 27a edizione.

Le Ampélofolies si svolgono ogni anno a Moussoulens e invitano a un viaggio tra tartufi e vino.
Dalle 10.00 alle 17.00:
– Degustazione di vini Cabardès
– Visita alla serra dei tartufi
– Dimostrazione di ricerca del tartufo
– Panini al tartufo
– Mercato dei prodotti locali e dell’artigianato: 80 espositori
– Tante attività per i bambini…

– 14.30: Apertura del mercato del tartufo.

Espanol :

Fiesta departamental de la trufa y el vino de Cabardès 27ª edición.

Las Ampélofolies se celebran cada año en Moussoulens y le invitan a un viaje entre la trufa y el vino.
De 10.00 a 17.00 h:
– Degustación de vinos Cabardès
– Visita al conservatorio de trufas
– Demostración de excavación de trufas
– Bocadillos de trufa
– Mercado de productos locales y artesanía: 80 expositores
– Numerosas actividades para los niños…

– 14.30 h: Apertura del mercado de la trufa.

L’événement LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN Moussoulens a été mis à jour le 2025-09-01 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme