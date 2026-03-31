Informations pratiques

Moussoulens

LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN

Moussoulens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Les Ampélofolies du Cabardès vous invitent à un voyage entre truffe et vin.

Les vins du Cabardès se distinguent par cet assemblage singulier entre cépages atlantiques, en particulier cabernet et merlot qui apportent la vivacité des fruits rouges, et les cépages méditerranéens syrah et grenache qui amènent de la complexité à l’ensemble. Autour des vignobles du Cabardès, la truffe noire, présente dans nos garrigues, est un atout fabuleux pour sublimer les plats. Ces trésors titilleront vos papilles le jour de la fête départementale des Ampélofolies du Cabardès.

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Moussoulens 11170 Aude Occitanie +33 6 88 86 39 50 ampelofoliesducabardes@live.fr

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English :

The Ampélofolies du Cabardès invite you on a journey between truffle and wine.

Cabardès wines are distinguished by their unique blend of Atlantic grape varieties, in particular Cabernet and Merlot, which bring the vivacity of red fruits, and Mediterranean grape varieties Syrah and Grenache, which add complexity to the whole. Around the Cabardès vineyards, the black truffle, found in our garrigues, is a fabulous asset for enhancing dishes. These treasures will tantalize your taste buds on the day of the departmental Ampélofolies du Cabardès festival.

L’événement LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS TRUFFE ET VIN Moussoulens a été mis à jour le 2026-03-31 par