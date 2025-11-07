« Les amphibiens à l’automne et la très mystérieuse salamandre » Domaine de la Junca, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon

« Les amphibiens à l’automne et la très mystérieuse salamandre » Vendredi 7 novembre, 18h00 Domaine de la Junca, Villenave d’Ornon Gironde

gratuit – sur inscription

Début : 2025-11-07T18:00:00+01:00 – 2025-11-07T20:00:00+01:00

« Un temps humide, une ambiance crépusculaire, venez nous rejoindre et partez à la découverte des amphibiens à l’automne dont la mystérieuse salamandre, à l’aspect remarquable et pourtant méconnu ! «

Gratuit – A partir de 7 ans – Prévoir bottes et lampes

Renseignements et inscriptions : Mairie de Villenave d’Ornon- pôle Proximité attractivité et ville durable (PPAVD), via Tel : 05 56 75 75 03 ou mail : mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr«

