« Les amphibiens à l’automne et la très mystérieuse salamandre » Vendredi 14 novembre, 18h00 Parc de Sybirol – Floirac Gironde

Inscription obligatoire – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T18:00:00+01:00 – 2025-11-14T20:00:00+01:00

« Un temps humide, une ambiance crépusculaire, venez nous rejoindre et partez à la découverte des amphibiens à l’automne dont la mystérieuse salamandre, à l’aspect remarquable et pourtant méconnu ! »

A partir de 7 ans – Gratuit – Inscription obligatoire – Prévoir bottes et lampe.

Renseignements et inscription : https://www.helloasso.com/associations/ville-de-floirac

En partenariat avec la commune de Floirac et le département de la Gironde

Le retour de l’automne marque le temps de l’observation des salamandres

Justine Poujol – Cistude Nature