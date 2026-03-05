Les amphibiens à l’honneur à Villeneuve ! Villeneuve-sur-Verberie
Les amphibiens à l’honneur à Villeneuve ! Villeneuve-sur-Verberie jeudi 23 avril 2026.
Les amphibiens à l’honneur à Villeneuve !
Villeneuve-sur-Verberie Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:30:00
fin : 2026-04-23 11:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Les amphibiens à l’honneur à Villeneuve !
Logée au beau milieu d’une pelouse sèche une mare… Atypique mais abritant une diversité d’amphibiens et autres espèces de zones humides ! Allons voir ça ensemble !
A vos bottes!
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-VERBERIE et SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU PNR OISE PAYS DE FRANCE, dans le cadre de Fréquence Grenouille. .
Villeneuve-sur-Verberie 60410 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Amphibians in the spotlight at Villeneuve!
L’événement Les amphibiens à l’honneur à Villeneuve ! Villeneuve-sur-Verberie a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte