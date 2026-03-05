Les amphibiens à l’honneur à Villeneuve ! Villeneuve-sur-Verberie

Les amphibiens à l’honneur à Villeneuve !

Début : 2026-04-23 09:30:00

fin : 2026-04-23 11:30:00

Logée au beau milieu d’une pelouse sèche une mare… Atypique mais abritant une diversité d’amphibiens et autres espèces de zones humides ! Allons voir ça ensemble !

A vos bottes!

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-VERBERIE et SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU PNR OISE PAYS DE FRANCE, dans le cadre de Fréquence Grenouille. .

English :

Amphibians in the spotlight at Villeneuve!

