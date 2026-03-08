Les amphibiens d’une mare restaurée

Airvault Deux-Sèvres

2026-04-08

2026-04-08

2026-04-08

Venez à la découverte des amphibiens d’une mare restaurée dans le cadre d’un projet de création et de revalorisation de mares auprès de fermes d’élevages à l’herbe en Gâtine. Prévoir une lampe frontale et des bottes. Rendez-vous à 20 h 30 au carrefour entre la rue de la Tuilerie et la rue des Pins à Enjouran. Inscriptions recommandée auprès de Deux-Sèvres Nature Environnement 06 07 28 89 81 ludovic.rolland@dsne.org .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 28 89 81 ludovic.rolland@dsne.org

