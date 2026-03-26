Les Amphis de l’Info Université de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 17:30 – 19:30

Gratuit : oui Inscription recommandée Tout public

La deuxième édition des « Amphis de l’info » se déroulera le 7 avril de 17h30 à 19h30 sur le campus de l’université de Nantes (Amphi 2, Campus du Tertre). Ce cycle de rencontres avec des journalistes du Monde, de France Télévisions et du réseau de radios Ici est destiné en priorité à un public de jeunes adultes, lycéens, étudiants et jeunes « actifs » mais est ouvert à tous. L’accès est gratuit mais une inscription est recommandée.???? Plus d’infos et inscriptions

Université de Nantes Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 83 83 http://www.univ-nantes.fr https://www.lemonde.fr/le-monde-et-vous/article/2026/03/12/les-amphis-de-l-info-font-etape-a-nantes_6670721_6065879.html



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